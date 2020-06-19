МИД РФ: "Стратегия космической обороны" говорит об агрессивности курса США в этой сфере

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Публикация "Оборонной космической стратегии" США подтверждает агрессивность курса Вашингтона в этой сфере. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ в связи с обнародованием документа.

"Документ подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космической сфере. Четко обозначена конечная цель - обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала", - указали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что Россия готова обсуждать всю проблематику космической деятельности в рамках российско-американского диалога, договоренность об организации которого была достигнута в январе.

"Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута еще 16 января, - указали в дипведомстве. - Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон".