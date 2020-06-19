Москвичи подали более 1 млн заявок в онлайн-голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жители Москвы подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое пройдет 25-30 июня. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"От москвичей получено более 1 млн заявок на участие в дистанционном голосовании по поправкам к Конституции РФ", - сказал Венедиктов.

Тестирование онлайн-системы для голосования по поправкам к конституции проходило на платформе 2020og.ru с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Присоединиться к тестированию могли те горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам до 15:00 17 июня, для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".