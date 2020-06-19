Нарышкин: у России нет доверия к заявлениям британских властей о произошедшем в Солсбери

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. У РФ нет доверия к заявлениям британских властей, касающимся событий в английском городе Солсбери. Об этом в показанном в пятницу в эфире Би-би-си интервью заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"У нас нет доверия к словам официального Лондона о событиях в Солсбери. Когда мы слышим заявления о том, что за произошедшим, весьма вероятно, стоят русские, они нас не убеждают", - отметил он.

Нарышкин принял корреспондента Би-би-си в штаб-квартире СВР. Как утверждают в британской вещательной корпорации, это первый случай, когда туда были допущены иностранные журналисты.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

7 июня британская газета The Sunday Times сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Соединенного Королевства, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами с новыми документами.