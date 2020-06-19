Нарышкин прокомментировал заявления о причастности РФ к дезинформации по коронавирусу

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин прокомментировал звучащие на Западе утверждения о том, что Россия якобы причастна к дезинформации по теме коронавируса. Об этом он заявил интервью, показанном в пятницу в эфире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си .

"Разве являются дезинформацией те фактические данные, что Россия искренне предложила помощь Италии в борьбе с коронавирусом, направила оборудование и сотни врачей? Что же это за дезинформация?", - ответил Нарышкин вопросом на соответствующий вопрос журналиста.

В среду Еврокомиссия распространила заявление, в котором утверждалось, что "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире". С похожими заявлениями выступали и в Лондоне.

ЕС не впервые обвиняет РФ и Китай в проведении дезинформационных кампаний. Как заявил в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, звучащие из ЕС заявления о якобы распространяемой Россией и Китаем дезинформации о ситуации с коронавирусом не подкрепляются фактами. Как отмечал министр, Россия привыкла к тому, что "западные коллеги все чаще и чаще пытаются найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы".