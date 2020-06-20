Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Отношения РФ и Польши сегодня находятся на самом низком уровне, что противоречит интересам двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, отметив, что Москва сожалеет о конфронтационных настроениях Варшавы.

"Наши отношения сегодняшние с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие. Они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран, потому что народы наших двух стран были бы заинтересованы в обратном", - сказал он.

Песков добавил, что у российской стороны вызывают сожаление конфронтационные настроения Варшавы.

"Является ли это какими-то последствиями нашей общей истории с Польшей или нет - трудно сказать. Это, наверное, нужно анализировать ученым и историкам. Мы исходим только из реалий, а реалии таковы, что интересы диктуют сотрудничество, интересы диктуют взаимный диалог, взаимную выгоду в основе отношений. Но в реальности мы имеем абсолютно конфронтационные настроения со стороны Варшавы. Мы сожалеем в этой связи", - отметил он.