Песков заявил, что информационное давление на РФ уже не доставляет большого дискомфорта

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия уже приобрела "антитела" против информационных кампаний из-за рубежа, поэтому давление на страну извне уже не доставляет большого дискомфорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" Первого канала.

"Поскольку мы уже приобрели определенный иммунитет с активными антителами, поскольку мы уже научились противодействовать этим информационным кампаниям, то поэтому я бы не сказал, что это такое сильное давление, которое доставляет нам сильный дискомфорт", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, оказывается ли на России информационное давление извне.

По мнению Пескова, сейчас весь мир превратился в арену "разновекторных оголтелых информационных кампаний", причем уже не только вокруг России. "Конечно, оно [информационное давление] есть, оно будет дальше, но опять же - большого дискомфорта это уже не доставляет", - еще раз подчеркнул Песков.

"В целом рост самостоятельности России всегда не нравился многим западным странам. Мы опять же только с сожалением можем это констатировать", - отметил Песков.

Он добавил, что принятие поправок к конституциибудет способствовать закреплению состояния России как сильного и суверенного государства, и другим странам придется согласиться с этим положением дел. "По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно, более независимо, по мере того, как Россия лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на "цементировании" вот этого своего состояния. С моей точки зрения, этот набор поправки - это и есть процесс "цементирования" нынешнего состояния сильной суверенной России", - сказал он.

Песков отметил, что зарубежным странам, которым не нравится подобное положение дел, придется "если не с пониманием, то с терпением и толерантностью" принять этот факт.