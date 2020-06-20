Песков: в ближайшее время саммит "пятерки" СБ ООН не состоится, но стороны готовы к нему

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В ближайшее время провести саммит "пятерки" СБ ООН не получится, но подготовка идет, все стороны согласны участвовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Мы с удовлетворением замечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока, в ближайшей перспективе, ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся и обсудят в том числе и вопросы коллективизма или дефицита коллективизма ", - сказал он.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения.