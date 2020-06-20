Песков: экономические разногласия РФ и Белоруссии не скажутся на союзнических отношениях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия терпеливо обсуждают экономические разногласия, они не скажутся на союзническом характере отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров, прежде всего - экономические разногласия. Это нормально - объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить беспроблемно. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы. Мы убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере наших отношений", - сказал он.

Песков также отметил, что белорусские коллеги сейчас работают в очень напряженных условиях в связи с проведением президентской избирательной кампании.

"Мы желаем им провести успешные президентские выборы", - добавил пресс-секретарь.