Песков: Россия надеется, что Китай и Индия проявят мудрость для предотвращения обострений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия уверена, что Индия и Китай смогут самостоятельно найти способ избежать новых обострений на границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Конечно, мы обеспокоены этим инцидентом, и мы надеемся и уверены в том, что и Нью-Дели, и Пекин проявят дипломатическую и политическую мудрость с тем, чтобы самостоятельно, без вмешательства каких-либо государств найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - сказал представитель Кремля.

Он подтвердил при этом, что Россия "всегда готова предложить свои услуги и свою помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуаций между странами, которые являются ее партнерами и ее союзниками".

Песков отметил, что и Индия, и Китай являются очень близкими союзниками России и странами, с которыми РФ сближают взаимное уважение и экономическое взаимодействие.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось - в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 ранены, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.