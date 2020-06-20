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Кризис на Украине

Песков назвал потенциально очень опасной ситуацию вокруг минских соглашений

По мнению пресс-секретаря президента РФ, другого фундамента для работы на украинском направлении не существует

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг урегулирования в Донбассе является потенциально очень опасной, так как в Киеве все чаще говорят о невозможности выполнения минских соглашений. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал представитель Кремля.

По его словам, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе пытается нащупать точки соприкосновения и где-то ей удается сближать позиции, где-то нет. "Но не может не вызывать обеспокоенности звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей. Если это будет дальше звучать чаще и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует".

По мнению Пескова, сейчас нельзя предсказать, может ли сейчас быть сформулирован "какой-то альтернативный канал для работы" над урегулированием конфликта.

Позиция официального Киева

На заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 15 июня заместитель руководителя украинской делегации Александр Мережко заявил, что комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года "носит рекомендательный характер" и не налагает на Украину каких-либо обязательств. Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Алексей Резников ранее также высказался о том, что минские соглашения являются "лишь политическими договоренностями", ничтожными с правовой точки зрения.

Полпред РФ Борис Грызлов расценил эти заявления как очередную попытку разрушить переговорный процесс. Он добавил, что если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к замораживанию конфликта.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план до сих пор остается нереализованным.

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Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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