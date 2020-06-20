ЛДПР выдвинула для участия в выборах президента Татарстана Владимира Сурчилова

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула координатора регионального отделения Владимира Сурчилов для участия в выборах президента Татарстана в качестве кандидата. Об этом ТАСС сообщил в субботу сам Сурчилов.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, заявление в ЦИК Татарстана он планирует подать 25 июня.

Сурчилов родился в Казани в 1976 году, окончил Казанский федеральный университет по специальности "радиофизика" и Академию управления МВД России по специальности "юриспруденция", 14 лет прослужил в органах МВД по республике. С 2014 года занимает различные должности в региональном отделении ЛДПР.

Госсовет Татарстана ранее постановил назначить выборы президента республики на 13 сентября 2020 года. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение действующего президента Татарстана Рустама Минниханова в качестве кандидата на должность главы республики на следующий срок.

4 февраля 2010 года Государственный совет единогласно утвердил Минниханова на посту президента республики. В единый день голосования 13 сентября 2015 года он победил на выборах президента республики (был выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 94,4% голосов избирателей.

Ранее президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" в Татарстане утвердил перечень кандидатур для выдвижения на выборы президента республики, в него, помимо действующего президента Татарстана, вошел министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ленар Сафин.