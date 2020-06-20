Более 10 тыс. человек в Нижегородской области протестировали систему онлайн-голосования

ТАСС, 20 июня. Более 10 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в тестировании системы электронного голосования, в рамках которого предстояло выбрать, на какую сферу нужно направить деньги по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом журналистам в субботу сообщила пресс-служба правительства области.

"Участие в тестировании приняли 10 797 человек. Нижегородцам необходимо было ответить на вопрос: "На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды?", выбрав один из двух предложенных вариантов: "благоустройство дворов" или "благоустройство общественных пространств". В результате голоса разделились практически поровну: 50,2% - за общественные пространства, 49,8% - за дворы. Разница составила всего 49 голосов", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, итоги голосования будут учтены при формировании проекта формирования комфортной городской среды до 2024 года.

С 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек в режиме онлайн пройдет основной этап общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Глава региона Глеб Никитин призвал жителей области принять в нем участие. Зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании можно до 14:00 мск 21 июня.

"Приглашаю всех, кто еще не успел, зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании. Это займет совсем немного времени", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, жители области смогут также отдать свой голос за общественное пространство, которое необходимо преобразить, 1 июля на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам к конституции РФ.

Поправки к конституции

Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Тестирование системы онлайн-голосования в Нижегородской области проходит 18-19 июня. Участникам голосования необходимо ответить на вопрос, на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" - на благоустройство дворов или общественных пространств.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.