Антонов заявил, что военные планы США откровенно направлены на сдерживание России и Китая

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Военные планы США откровенно направлены на сдерживание России и Китая. Об этом заявил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая. Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона хотела бы избежать такого развития событий.

Антонов сообщил, что предстоящие 22 июня в Вене российско-американские консультации по контролю над вооружениями будут межведомственными. Он отметил, что Россия и США как постоянные члены Совбеза ООН несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности и не должны допустить обрушения стратегической стабильности. "Поэтому российские переговорщики в Вене, разумеется, поставят эти вопросы в центр переговоров", - указал посол.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС, что 22 июня в Вене состоятся его переговоры со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. По информации агентства Bloomberg, Вашингтон не исключает, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.