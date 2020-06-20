Антонов заявил, что нацбезопасность России не пострадает в случае выхода США из ДСНВ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальная безопасность России не понесет ущерба в случае выхода США из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Если же США примут решение не продлевать соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной. Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает", - сказал он.

Посол подчеркнул, что вопрос о будущем ДСНВ будет одним из центральных на консультациях России и США в Вене 22 июня: "Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора".

Как пояснил Антонов, безопасность России определяется не только соотношением стратегических ядерных вооружений с США, но и зависит от многих других факторов - планов развития Соединенными Штатами глобальной системой ПРО, ситуации в области дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств союзников США по НАТО, соотношения сил общего назначения, наличия у Вашингтона многочисленных военных баз по периметру границ РФ, американских идей по выводу оружия в космос.

Как отметил дипломат, непродление ДСНВ будет иметь негативные последствия для международной стабильности, в частности для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).