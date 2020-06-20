Антонов: Россия не будет заставлять КНР подключаться к переговорам по ядерным вооружениям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия не будет принуждать Китай присоединяться к российско-американскому Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, комментируя призывы Вашингтона подключить к переговорам по ядерным вооружениям Пекин.

"В отношении Китая наша позиция проста и понятна: КНР должна сама определиться, нужны ли такие консультации или переговоры стране. Мы заставлять наших китайских друзей не будем. Не будем и подталкивать к нужному для американцев решению", - сказал он.

При этом посол отметил, что РФ принципиально не против многосторонних консультаций по стратегической стабильности. "Ранее мы говорили о том, что возможный потенциал дальнейших сокращений ядерных вооружений только России и США себя исчерпал. - подчеркнул дипломат. - Для нас важно, чтобы за столом переговоров присутствовали ядерные державы НАТО - Франция и Великобритания. Для нас это принципиальный момент, НАТО стоит на российских границах. Участники Североатлантического блока хвастаются ядерным статусом своего альянса".

Антонов также напомнил, что Китай на самом высоком уровне неоднократно подтверждал отсутствие намерений подключаться к российско-американским переговорам по контролю над вооружениями. "Мы уважительно относимся к такой позиции", - заключил посол.

В среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что попытки американских властей привлечь Китай к переговорам по ядерным вооружениям с участием России и США абсурдны, поскольку Вашингтон постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

На 22 июня в Вене намечены переговоры замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. По информации агентства Bloomberg, в Вашингтоне не исключают, что на переговорах будет обсуждаться возможность продления ДСНВ. Сам Биллингсли заявлял, что на встречу приглашена и китайская сторона.