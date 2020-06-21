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Нарышкин сожалеет по поводу уменьшения доверия между Россией и Западом

Директор Службы внешней разведки также призвал не забывать уроков истории и не допускать искажения исторических фактов

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил сожаление по поводу уменьшения доверия между Россией и Западом. В интервью Би-би-си, расширенная версия которого была в воскресенье показана в телеэфире британского вещателя, он отметил, что кризис доверия лишь углубляется.

"Сказал бы, что сожалею о том, что доверия становится меньше из-за того, что сейчас происходит, - указал Нарышкин. - Недавним политическим событием стало заявление США о [предстоящем] выходе из Договора по открытому небу. Этот договор - ключевая часть того, что мы может называть доверием. Можно ли действительно разрушить это соглашение?"

Как подчеркнул Нарышкин, "отсутствие доверия имеется с обеих сторон".

В беседе с корреспондентом Би-би-си глава СВР, который является и председателем Российского исторического общества, также призвал не забывать уроков истории и не допускать искажения исторических фактов, в частности преуменьшения роли СССР во Второй мировой войне.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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