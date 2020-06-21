Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных "в показном порядке"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.

"Не люблю, практически никогда это не делаю - отчитывать кого-то в показном порядке. У нас бывают и жесткие разговоры, но я вот с определенной гордостью могу сказать: не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо еще хуже - унизил. Такого не бывает никогда", - сообщил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал в воскресенье телеканал "Россия-1".

По мнению российского лидера, чем выше должностное положение человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчиненными. Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений, отметил президент.

Полностью интервью главы государства будет показано в 22:00 мск 21 июня на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин".