Партия "Новые люди" примет участие в выборах в 12 регионах в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Партия "Новые люди" примет участие в выборах в сентябре 2020 года в 12 регионах страны, сообщил журналистам в Новосибирске основатель компании Faberlic Алексей Нечаев, который инициировал создание партии.

"Мы партия, которая участвует в этом году в выборах в 12 регионах. Это Новосибирск, Томск, Нижний Новгород, Самара, Ростов, Краснодар, Кострома, Липецк, Рязань, Калуга, Воронеж и Белгород. Это и городские думы, и областные заксобрания", - сказал Нечаев. По его словам, партия настаивает на решении проблем конкретных регионов.

В Новосибирской области партия выдвинула на выборы в законодательное собрание региона 38 кандидатов по одномандатным округам и список. "Наши кандидаты - люди, которые всего добились сами: учителя, медики. Это те, кто настроен помогать другим людям", - сказал Нечаев.

Он пояснил корреспонденту ТАСС, что партия рассчитывает принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. Нечаев отметил, что у партии уже есть отделения в 55 регионах и что она планирует в следующем году открыть представительства во всех субъектах РФ. Количество сторонников "Новых людей" сейчас составляет около 10 тыс.

1 марта на учредительном съезде партии "Новые люди" с участием 120 делегатов было принято решение о создании 55 региональных отделений. Делегаты съезда сформировали центральный совет, который возглавила председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. В апреле Минюст принял решение о государственной регистрации партии "Новые люди".