Володин назвал антинародными призывы не голосовать по поправкам к конституции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лица, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа, так как каждая предложенная норма позволяет решать проблемы людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью программе "Парламентский час" на канале "Россия 24" .

Он заметил, что не понимает тех, кто говорит: "Не голосуйте или не ходите на выборы". "Подождите, вы о чем? Вы задумайтесь, к чему вы призываете, в чем смысл этих призывов? Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты?" - спросил Володин.

"Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране. Каждый голос сделает страну сильнее", - подчеркнул Володин, заметив, что новые нормы позволят повысить благосостояние граждан, защитить их права.

Спикер также отметил, что "когда внутри страны начинают подпевать тем, кто из-за границы критикует и пытается сорвать" принятие поправок в конституцию, "это плохо, потому что совершенно очевидно поправки, которые сегодня предложены для голосования, укрепляют страну и делают ее сильнее". "А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства", - резюмировал Володин, имея в виду критику Венецианской комиссией предлагаемой поправки, определяющую приоритет Конституции РФ над решениями и другими актами межгосударственных организаций, если они нарушают права и свободы российских граждан.