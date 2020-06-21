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Путин: Россия "не приобретала Крым", граждане свое решение приняли на референдуме

Президент подчеркнул, что хотел бы напомнить "всем заинтересованным наблюдателям", что "это высшая степень проявления демократии"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не приобретала Крым", войти в состав страны было демократическим выбором населения полуострова. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", - сказал он.

Путин подчеркнул, что хотел бы напомнить "всем заинтересованным наблюдателям", что "это высшая степень проявления демократии". "А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - добавил он.

Глава государства сделал особый акцент на том, что у России нет разногласий с народом Украины. Трения возникли с властной верхушкой страны. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине", - сказал он.

"Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им", - подытожил он.

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