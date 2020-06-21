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Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится

Также российский президент оценил заявления нынешнего главы Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - заявил он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины, кто бы ни возглавлял это государство.

Отвечая на вопрос, как он оценивает заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин отметил: "Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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