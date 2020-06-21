Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию. Об этом глава государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал он.

При этом глава государства призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. "Работать надо, а не преемников искать", - сказал он.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.

Необходимость поправок

Глава государства абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в Конституцию России.

"Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции", - сказал он, отметив, что правильность этого доказали и события последних месяцев.

"Действующая сегодня конституция принималась в особый период - в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами", - напомнил президент.

"Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом", - заметил глава государства. Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована.

"Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал российский лидер. - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано".