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Голосование по поправкам в конституцию

Работники, чей выходной 1 июля не будет оплачен, смогут обратиться в суд

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников указал, что отказ оплатить 1 июля станет грубым нарушением трудовых прав
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования по поправкам к конституции станет нарушением закона со стороны работодателя, это решение можно будет оспорить в суде и получить компенсацию. Такое пояснение дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе горячей линии с читателями "Российской газеты".

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"Если он (работодатель - прим. ТАСС) откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права", - сказал Крашенинников, слова которого в воскресенье приводятся на сайте издания.

Глава комитета указал, что отказ оплатить 1 июля станет грубым нарушением трудовых прав. "Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб. Не думаю, что найдутся такие работодатели, которые начнут так поступать", - продолжил депутат.

"Если начнут, будем помогать гражданам взыскивать эти деньги. Уверен, что подключатся к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также прокуратура и трудовые инспекции", - резюмировал Крашенинников.

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