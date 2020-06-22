Бывший прокурор Забайкальского края стал заместителем губернатора региона

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил своим заместителем Василия Войкина, который ранее занимал пост прокурора региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Решением губернатора Забайкальского края на должность заместителя губернатора назначен Василий Войкин. В сферу его обязанностей вошли вопросы законотворческой деятельности, взаимодействия с законодательным собранием региона", - говорится в сообщении.

Войкин родился в 1961 году в городе Стерлитамак в Башкирии. В 1983 году получил диплом об окончании Свердловского юридического института по специальности "Правоведение", после чего был стажером прокуратуры города Черемхово в Иркутской области. В 1984 году занимал пост старшего следователя, через год стал заместителем прокурора Черемховского района.

В 1988-м Войкина назначили прокурором города Саянска в Иркутской области. С 1991 года он был Зиминским межрайонным прокурором, затем - прокурором города Ангарска, в 2006 году стал заместителем прокурора Иркутской области, в 2008-м - прокурором Томской области. Пост прокурора Забайкальского края Василий Войкин занял в 2015 году и в апреле 2020-го был уволен в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.