Кадыров считает, что Путин должен баллотироваться на новый президентский срок

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у Владимира Путина нет достойного преемника, и действующему президенту России следует баллотироваться на следующий срок для сохранения суверенитета страны. Об этом руководитель региона написал на своем канале в Telegram в понедельник.

Он считает, что Путин обязательно должен баллотироваться для сохранения суверенитета России, защиты безопасности страны от внешних и внутренних угроз, а также роста международного авторитета и всестороннего развития. "На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - написал Кадыров.

Он также добавил, что поддерживает все изменения в Конституцию России, вынесенные на голосование. "Они направлены на дальнейшее укрепление могущества государства, его экономического, социального, нравственного и духовного развития. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее", - добавил Кадыров.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в конституцию. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".