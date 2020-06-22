Глава Мурманской области назначил трех новых министров и еще одного замгубернатора

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис назначил трех новых министров в составе правительства региона и еще одного заместителя губернатора на освобожденной основе. Об этом он сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Министерство градостроительства возглавит Михаил Кудряшов, архитектор, человек, который занимался работой, связанной с городской средой, с архитектурой в правительстве Ярославской области.Министерство имущества Виктория Минкина с сегодняшнего дня возглавляет, также желаем удачи. Селезнев Михаил возглавит Министерство финансов Мурманской области, а Елена Дягилева становится освобожденным заместителем губернатора, который курирует социальный блок и финансы", - сказал Чибис.

До этого у губернатора было семь заместителей, которые курируют разные направления. Дягилева, ранее возглавлявшая министерство финансов региона и совмещавшая функции замгубернатора, стала восьмым замгубернатора на освобожденной основе, часть ее прежних обязанностей делегировали Селезневу. До назначения Дягилевой на пост замгубернатора, вопросы социального блока курировал Роман Дурягин, который в апреле покинул свой пост.

Глава региона подчеркнул, что изменения в команде правительства направлены на повышение эффективности работы. Возглавлявшая ранее министерство градостроительства Ольга Вовк, по словам Чибиса, ушла в декретный отпуск.

О новых министрах

Селезнев - победитель кадрового конкурса "Лидеры Севера", около 14 лет работает в Министерстве финансов Мурманской области, до настоящего времени был заместителем начальника управления бюджетного развития и бюджетной политики.

Минкина на протяжении многих лет занимала руководящие должности в Министерстве имущественных отношений Мурманской области, до настоящего времени была начальником отдела земельных отношений. Кроме того, она порядка девяти лет работала в территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Мурманской области.

Кудряшов окончил Ярославский государственный технический университет по специальности "архитектура", затем проходил научную стажировку в Центре экологического строительства и современных строительных технологий Кассельского университета в Германии, имеет научную степень кандидата наук, автор порядка 40 реализованных архитектурных проектов. На протяжении последних трех лет он работал советником губернатора Ярославской области - главным архитектором области.