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75-летие Победы

Путин на полях празднования годовщины Победы пообщается с приглашенными лидерами

Президент также даст прием для глав приглашенных государств и правительств

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообщается с лидерами стран, приглашенных на Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам рассказал в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На полях, естественно, общение Путина с гостями состоится обязательно", - сказал он. Песков добавил, что президент также даст прием для глав приглашенных государств и правительств.

"Конечно, на полях этих общих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты, поэтому общение состоится, но все это будет на полях празднования", - уточнил представитель Кремля. Он также добавил, что полный список высокопоставленных гостей, которые посетят Москву 24 июня будет подготовлен. "Накануне парада мы подготовим вам полный список", - пообещал он представителям СМИ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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