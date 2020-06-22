Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", который показал в воскресенье телеканал "Россия-1".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - сказал Песков.

В интервью Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована. "Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой "багаж" огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал российский лидер. - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано".

Системные ошибки Конституции СССР

Песков подчеркнул, что президент в фильме говорил не о территориальных претензиях России, а о том, что поправки в конституцию нужны в том числе для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР. "Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства", - сказал представитель Кремля. По его словам, нужно внимательно читать слова, сказанные главой государства, потому как в вызвавшей вопросы журналистов фразе "речь шла именно об ошибках, которые ранее были допущены и очень важных моментах, которые не были додуманы в конституции".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что "президент ничего не говорил о том, остались ли, не остались ли [ у РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. "Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих", - подчеркнул он. Песков отказался конкретизировать о подарках каким странам говорил Путин. "Я оставляю это без комментариев", - сказал он. При этом он заявил, что фраза российского лидера ни в коей мере не говорит о том, что какие-то территории могут выйти из состава современной России. "Нет, абсолютно нет", - сказал он и подчеркнул, что поправка, запрещающая отчуждение российских территорий, это шаг для того, чтобы исключить из нынешней конституции системные просчеты предыдущих редакций.

Песков также добавил, что Путин не планирует поднимать территориальный вопрос с главами стран СНГ, которые будут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. "Нет, эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщил он.

Песков призвал журналистов не превращать брифинг в заседание рабочей группы по поправкам к конституции. Он рекомендовал обратиться за разъяснениями смысла той или иной предлагаемой поправки к их авторам. "Я думаю, что вы можете к инициаторам соответствующих поправок легко обратиться и порассуждать с ними на эту тему", - посоветовал представитель Кремля.