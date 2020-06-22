Песков прокомментировал слова Путина про чиновников, которые могут "рыскать глазами"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия поправки в конституцию, касающейся сроков нахождения на главном государственном посту, и о возможности поисков преемников, не означают, что система не работает в условиях изменения власти. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" президент заявил о важности принятия поправки в конституцию, касающейся его возможности баллотироваться на новый срок. Путин заявил, что не исключает такой возможности, но пока не принял окончательного решения. При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. По мнению Путина, без принятия соответствующей поправки "года через два уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников".

"Президент доволен выстроенной системой [власти], система доказала свою устойчивость, стрессоустойчивость", - сказал Песков, комментируя слова Путина. По его мнению, "президент исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира". "Это абсолютно не означает, что система не работает в условиях изменяемости власти. Власть меняется, происходит постоянный процесс ротации и не замечать этого было бы неверно", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о мотивации для продуктивной работы чиновников, Песков заметил, что "основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента". "Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются гораздо более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине", - уверен представитель Кремля. Песков назвал абсурдным вопрос о тех, кто будет "рыскать глазами". "Здесь нужно понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроении", - пояснил он.