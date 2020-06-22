Песков согласился с частью оценок, данных Болтоном Путину

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оценки, которые бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в мемуарах дал главе российского государства Владимиру Путину, нельзя воспринимать целиком, поскольку с частью из них можно соглашаться, а с частью - нет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается его [Болтона] оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться, поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы", - отметил представитель Кремля. На его взгляд, "давать какую-то общую оценку нельзя". Он также отказался говорить, какое у Болтона восприятие Путина - позитивное или негативное.

Песков также не стал говорить о содержании готовящихся к публикации мемуаров Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" в части, касающейся внутренней политики США. "Мы не хотели бы комментировать его оценки, касающиеся внутриполитической ситуации в самих США, - это не наше дело, и характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года - это не наше дело, мы это делать не будем", - объяснил представитель Кремля.

"Насколько мы можем понять из доступных материалов об этой книге, Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, связанную с переговорами, с различными встречами на высшем уровне", - заметил Песков. Он подчеркнул: "Конечно, часть этой информации вряд ли может быть опубличена, по крайней мере в нашей стране она относится к категории "для служебного пользования". "У нас такая практика, но, по всей видимости, в США другая практика, опять же это не наше дело", - отметил пресс-секретарь президента.