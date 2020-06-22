В Пермском крае начался сбор подписей в поддержку самовыдвиженцев на выборы главы региона

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Пермского края могут поддержать кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора региона через портал "Госуслуги", сбор подписей начался в понедельник. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой краевой избирательной комиссии.

"Сегодня возможность подать подпись в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев на выборах губернатора Пермского края стала активной для всех жителей Прикамья старше 18 лет, которые имеют подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". Напротив кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, размещается кнопка "Поддержать кандидата". Гражданин может поддержать неограниченное число кандидатов, нажав на указанную кнопку и затем подтвердив проставление подписи в специальной форме на портале "Госуслуги", - сказано в сообщении.

Как сообщает краевой избирком, в числе кандидатов-самовыдвиженцев на данный момент врио главы Пермского края Дмитрий Махонин, до 29 июля ему необходимо собрать 102 подписи от муниципальных депутатов, а также порядка 20 тыс. подписей от избирателей. При этом количество подписей избирателей, которые могут быть собраны с использованием портала "Госуслуги", составляет 25%, это около 5 тыс. подписей. "Возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов через "Госуслуги", прежде всего, направлена на удобство избирателя. Сегодня это очень своевременная и современная мера, которая позволяет исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя. Во-вторых, это удобно для кандидата, так как позволяет минимизировать затраты и улучшить качество подписей, полностью исключив возможные манипуляции с ними. Считаю, что за подобными технологиями будущее, и в случае удачной апробации данной технологии мы распространим ее на все региональные выборы, увеличив число собираемых таким образом подписей до 50%", - отмечает председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Среди кандидатов на пост губернатора Пермского края от партий - бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии "Хенкель-Пемос" и заместитель председателя регионального отделения "Патриотов России" Евгений Козлов, а также гендиректор компании-застройщика "Сатурн-Р" Александр Репин, он представит интересы "Справедливой России", руководитель партийной фракции в краевом Законодательном собрании Олег Постников выдвинулся от ЛДПР, а от КПРФ на выборы пойдет Первый секретарь краевого комитета партии Ксения Айтакова.

Избирательная кампания в Пермском крае

Шестого февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы региона, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе с поста губернатора края на должность министра экономического развития России. 13 сентября жители Прикамья выберут нового губернатора. Избирательная кампания началась 16 июня, процесс выдвижения продлится до 5 июля, прием документов на следующий этап - регистрацию кандидатов - пройдет до 29 июля. Кандидаты должны заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а самовыдвиженцы еще должны собрать подписи избирателей - 1% от общего числа.

Пермский край - один из трех регионов в России, где проводится эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал "Госуслуги".