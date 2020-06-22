На лайнере "Князь Владимир" организуют голосование по поправкам к конституции

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Экипаж единственного круизного лайнера на Черноморском побережье Краснодарского края "Князь Владимир" примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ 25 июня. Избирательный участок будет организован специально для сотрудников компании "Черноморские круизы", сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

"У нас 25 июня на лайнере будет голосование по поправкам к конституции. Дело в том, что весь экипаж не местный, но мы хотим соблюсти все правила и дать возможность проголосовать всем сотрудникам компании, в том числе и экипажу, который 3 месяца сидел на карантине (из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС). Мы связались с избиркомом города Сочи, специалисты пришли и открепили всех от своих округов по паспортным данным", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе заметили, что голосование будет организовано только для сотрудников компании и членов экипажа, которые являются жителями разных регионов страны.

В марте круизный лайнер "Князь Владимир" приостановил рейсы в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой и введением карантина на территории Краснодарского края. Позднее сообщалось, что круизы отменяются до середины июля 2020 года.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром и многим другим.