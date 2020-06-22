ЦИК 23 июня обсудит готовность избиркомов к проведению голосования по конституции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании во вторник рассмотрит вопрос о готовности избирательной системы к проведению общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Согласно проекту повестки, опубликованному на сайте комиссии в понедельник, первым стоит вопрос "о готовности к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Его обсуждение пройдет в формате видеоконференции, а главным докладчиком по данному вопросу будет председатель ЦИК Элла Памфилова.

Кроме того, ЦИК планирует утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября в четырех одномандатных округах. На данный момент, в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.

Также комиссия определит перечень партий, которые смогут выдвигать кандидатов на довыборы в Госдуму без сбора подписей, и количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут использоваться при голосовании на дополнительных выборах депутатов.