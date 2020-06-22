Глава МИД Венесуэлы приедет в Москву на парад Победы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса возглавит правительственную делегацию, которая примет участие в торжественных мероприятиях в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Красной площади. Об этом ТАСС сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Накануне мы получили информацию от наших партнеров, о том что... в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой. В составе делегации также замминистра иностранных дел по вопросам отношений с Европой Иван Хиль. Помимо участия в торжествах планируется ряд двусторонних контактов на высоком уровне", - уточнил дипломат.

Он также отметил, что в самой Венесуэле 24 июня отмечают День битвы при Карабобо, общенациональный праздник в честь решающей победы, одержанной Симоном Боливаром в борьбе за независимость страны.

"Здесь это еще и День армии, в который ежегодно проводятся торжественные мероприятия, в том числе военный парад. В один день парад в Москве и парад в Каракасе, оба в честь событий, имевших определяющее значение для освобождения наших стран. На мой взгляд, это весьма символично", - подчеркнул глава российского диппредставительства.