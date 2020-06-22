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В Вене завершились консультации России и США по стратегической стабильности

Они продлились около 10 часов, их результаты стороны подведут позднее

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Российско-американские консультации по стратегической стабильности в Вене продлились около 10 часов во дворце Нидерэстеррайх в центре столицы Австрии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме, ожидается, их результаты стороны подведут позднее.

Ожидается, что Биллингсли во вторник расскажет об итогах переговоров. "Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли планирует пресс-конференцию во вторник", - сообщил источник ТАСС.

Теги
АвстрияСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
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