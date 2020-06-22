МИД России: "евротройка" осознает, что США виноваты в сбоях в ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Согласование доступа представителей МАГАТЭ на интересующие агентство объекты в Иране возможно в рамках имеющихся стандартных процедур. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как напомнила дипломат, 19 июня главы МИД "евротройки" (Британия, Германия, Франция) опубликовали заявление, в котором представили свою оценку состояния дел и перспектив реализации иранской ядерной сделки. "Уверения британских, германских и французских коллег в приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) и поиску развязок, позволяющих снизить негативное воздействие американских санкций против Ирана, не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряженности вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ, а также спекуляциями на тему запуска предусмотренного параграфом 36 СВПД "механизма разрешения споров"", - указала она.

"Понимаем, что в Берлине, Лондоне и Париже разочарованы отсутствием консенсуса по предложенной ими антииранской резолюции Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ, - отметила Захарова. - Принятие резолюции СУ МАГАТЭ по Ирану не было продиктовано реальным состоянием дел в области применения гарантий в Исламской Республике. Уверены, что все возникающие вопросы, включая согласование режима доступа на интересующие агентство объекты, могут быть разрешены в рамках стандартных процедур взаимодействия между государствами и секретариатом МАГАТЭ".

В МИД РФ также обратили внимание на то, что Москва вместе с китайскими партнерами заранее предупреждали авторов о контрпродуктивности этой резолюции, так как она пойдет только во вред. "Неоднократно призывали не подыгрывать сторонникам политики максимального давления на Иран, которая полностью себя дискредитировала как политически, так и в практическом плане", - обратила внимание Захарова.

Вместе с тем в европейских столицах осознают, что первопричиной всех сбоев в осуществлении ядерной сделки "были и остаются действия США". "Надеемся, что во главе линии Берлина, Лондона и Парижа будут актуальные задачи сохранения СВПД и возвращения процесса его реализации в изначально согласованные рамки, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Считаем важным, чтобы все нынешние участники подтвердили неизменную приверженность поставленным в СВПД высоким целям".

По мнению Захаровой, хорошим поводом для этого может стать предстоящее 14 июля пятилетие с момента заключения ядерной сделки. "Призываем европейских участников всеобъемлющих договоренностей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело", - заключила дипломат.