Совет Думы поддержал идею расширения полномочий советов при спикере и вице-спикерах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Совет Думы поддержал проект постановления о расширении полномочий экспертных советов при председателе Госдумы и его заместителях, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник.

"Речь идет о дополнительных возможностях, которые получат экспертные советы при руководстве Госдумы, при председателе Госдумы, заместителях председателя Госдумы. Они смогут не только обсуждать проблему, но и принимать по законопроекту решение в случае, если видят, что законопроект требует доработки. Об этом будет делаться соответствующее выступление в ходе обсуждения законопроекта наряду с докладом профильного комитета", - заявил Володин по итогам заседания Совета Думы.

По его словам, это позволит депутатам при принятии решений "услышать все стороны, учесть все мнения", а также повысить качество принимаемых решений. В свою очередь, глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия") отметила, что экспертные советы будут готовить оценку на законопроекты, которые либо внесены в Госдуму, либо будут вноситься. "На этапе внесения законопроектов каждый заместитель уже может посмотреть в рамках тех комитетов актуальность проблематики и уже отдать такое поручение с тем, чтобы позицию высказал не только комитет, не только комитет-исполнитель, но и, соответственно, экспертный совет", - отметила Савастьянова.

По ее словам, если речь идет о законопроекте, который уже был внесен, то такая экспертная оценка может быть подготовлена как по поручению председателя Госдумы или Совета Думы, так и по решению вице-спикера нижней палаты парламента. "Если этот законопроект, который еще только готовится для внесения, то, соответственно, такое решение курирующим замом может быть принято на основании предложений как законодательных органов власти субъектов РФ, так и фракций", - отметила Савастьянова.

Как уточнил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев ("Единая Россия"), создание таких советов усилит координацию между думскими комитетами. "Подобная конструкция не только повысит качество законотворческой деятельности, но и упростит процесс согласования спорных вопросов при рассмотрении сложных законопроектов, где соисполнителями выступают несколько комитетов", - приводит слова Гордеева его пресс-служба.

Он также отметил, что в экспертные советы войдут представители науки, бизнес-сообщества, а также профессиональных объединений и общественных организаций.