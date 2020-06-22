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МИД России: на консультациях РФ - США по стратегической стабильности обсуждался ДСНВ

Переговоры в Вене продлились около 10 часов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Делегации России и США в ходе консультаций по стратегической проблематике в понедельник в Вене обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам встречи.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержании стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности", - указано в комментарии.

Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились ранее в Вене и продлились около 10 часов во дворце Нидерэстеррайх в центре австрийской столицы. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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