{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

В ЦИК заявили, что публикация итогов голосования по конституции до его окончания незаконна

Никто не имеет права публиковать данную информацию, в том числе СМИ, пояснил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил ТАСС, что публикация результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции до окончания самого голосования 1 июля является незаконной.

На эту тему
Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"Опубликование итогов голосования до окончания времени голосования на соответствующей территории не допускается законом. Никто не имеет права публиковать данную информацию, в том числе СМИ", - сказал Булаев.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Лавров проведет видеоконференцию с главами МИД Индии и Китая после обострения на границе
Одной из главных тем встречи станет сплочение усилий трех стран в противодействии кризису в мировой политике и экономике на фоне пандемии
Читать полностью