В ЦИК заявили, что публикация итогов голосования по конституции до его окончания незаконна

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил ТАСС, что публикация результатов общероссийского голосования по закону о поправке к конституции до окончания самого голосования 1 июля является незаконной.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"Опубликование итогов голосования до окончания времени голосования на соответствующей территории не допускается законом. Никто не имеет права публиковать данную информацию, в том числе СМИ", - сказал Булаев.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.