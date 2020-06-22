Эксперт считает, что действия президента Бразилии привели к охлаждению в отношениях с РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Внешнеполитический курс бразильского лидера Жаира Болсонару препятствует полноценному развитию сотрудничества России и Бразилии, однако у государств сохраняется значительный потенциал для взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, комментируя 20-летие со дня подписания договора о партнерских отношениях между странами.

По его словам, российско-бразильские отношения за последние 20 лет находились на пике во время правления в Бразилии президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф. Этот благоприятный период завершился с приходом к власти Болсонару, который решительно пересмотрел подходы своих предшественников. "Видна полная смена внешнеполитического курса, которая, конечно, оказывает влияние и на двусторонние отношения между Россией и Бразилией, и на сотрудничество в рамках БРИКС", - указал собеседник агентства.

Он пояснил, что Болсонару, которого в прессе "неспроста часто называют бразильским [Дональдом] Трампом", является проамериканским политиком и открыто симпатизирует нынешнему главе Белого дома. Это подтверждается и последними действиями Бразилии в регионе: правительство страны придерживается явно враждебного курса по отношению к союзникам России в Латинской Америке - Венесуэле и Кубе. "То, что сейчас делает Болсонару в области внешней политики, это, конечно, в корне не удовлетворяет Россию", - подчеркнул Пшеничников.

Столкновение интересов

Аналитик особо отметил воинственную позицию, которую Бразилия заняла вслед за США по отношению к Венесуэле. Так, по его словам, бразильские власти даже рассматривали вопрос о вооруженном вторжении на территорию Боливарианской Республики вместе с американскими военными.

С первых дней на посту президента Болсонару также стал осуществлять недружественные шаги по отношению к правительству Кубы. "Только придя к власти, он буквально выгнал всех кубинских врачей, которые работали в Бразилии по межгосударственной программе "Больше врачей", - сказал Пшеничников. Он добавил, что при этом кубинские специалисты практически наладили систему здравоохранения страны и работали в отдаленных районах Амазонки, куда местные медики отказывались ехать даже за большие деньги.

По мнению эксперта, высокие показатели смертности от коронавируса в Бразилии в том числе являются следствием отказа от услуг кубинских врачей. "Все это, конечно, не укрепляет отношения России и Бразилии, потому что мы поддерживаем и Венесуэлу, и Кубу", - заключил он.

Будущее российско-бразильских отношений

Пшеничников указал, что и сама борьба с пандемией не стала объединяющим фактором в российско-бразильских отношениях. Болсонару до сих пор не верит в угрозу, которая исходит от коронавируса, вопреки тому, что жертвами инфекции в его стране стали более 50 тыс. человек. "Я не думаю, что России следует вмешиваться в это дело [и предлагать свою помощь], потому что в Бразилии эта тема имеет очень яркий политический оттенок, это стало фактором внутриполитической борьбы", - пояснил собеседник.

Тем не менее, несмотря на всю разницу подходов России и Бразилии во внешней политике, государства все еще сохраняют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества. Например, по-прежнему действуют все программы в рамках БРИКС, а бразильское руководство не намерено прекращать свое участие в работе объединения. Но, как отметил Пшеничников, для полноценного восстановления прежних тесных связей между двумя странами России остается только ждать, пока у Бразилии не появится новый президент.