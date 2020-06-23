Посол РФ в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США по Афганистану

ТАСС, 23 июня. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Сообщение об этом размещено в понедельник на странице диппредставительства в Twitter.

"Посол РФ Анатолий Антонов встретился со спецпредставителем США Залмаем Халилзадом. Подчеркнута важность координации подходов по Афганистану, - отметили в дипмиссии. - Отдельное внимание было уделено борьбе с международным терроризмом".

Россия, США и Афганистан провели 15 июня консультации в формате видеоконференции. Российские и американские представители тогда приветствовали планы афганского правительства завершить в ближайшее время процесс освобождения 5 тысяч сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).