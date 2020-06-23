В регионах Дальнего Востока 1 июля проведут опросы жителей по социальным темам

ТАСС, 23 июня. Жители пяти регионов Дальнего Востока смогут 1 июля одновременно с голосованием по правкам к Конституцию РФ высказаться по актуальным социальным вопросам - от сохранения районных коэффициентов до благоустройства своих населенных пунктов, сообщили в региональных правительствах.

"Сопутствующие голосования проводят, чтобы воспользоваться ситуацией, когда граждане придут на избирательные участки, и узнать их мнение по актуальным для регионов вопросам. Это распространенная практика, к которой прибегали и раньше, и не только в России. Она выгодна и с экономической точки зрения, так как не требует дополнительных затрат на организацию, и для построения гражданского общества", - сказала ТАСС председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко. Она подчеркнула, что для отдельных голосований требуется не менее 100 тыс. подписей, собрать которые в другое время - сложный, затратный процесс.

Жителям Забайкалья 1 июля предложат поучаствовать в проекте "Народный бюджет", распределив 300 млн рублей на ремонт местных дорог и социальных объектов, строительство детских или реконструкцию спортивных площадок. Они также смогут проголосовать за сохранение районных коэффициентов: сейчас коэффициент надбавок на основной территории края равен 1,2, на его севере - 1,3, а в приграничных районах - 1,4. "Появилась возможность проголосовать не только за изменения в конституцию, но и за нашу профсоюзную инициативу о том, чтобы забайкальские коэффициенты были закреплены в федеральном законе", - сказала председатель Федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.

В соседней Бурятии также распределят 300 млн рублей, выделенные республике на благоустройство населенных пунктов по поручению президента РФ Владимира Путина. "Распределять средства из федерального бюджета мы будем методом народного голосования. Деньги уже пришли в республику, в районах и поселениях должны выбрать те объекты, которые в первую очередь требуют финансирования", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов. Кроме того, служба занятости 1 июля проведет в регионе консультации для граждан на избирательных участках: людям расскажут об услугах, предоставляемых населению, возможностях портала "Работа в России" и вакансиях.

Жители Приморья 1 июля также смогут выбрать объекты в своих городах и поселках для ремонта, реконструкции или благоустройства в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" - 300 млн рублей распределят на те инициативы, которые поддержат местные жители. "Пилотными" для внедрения проекта выбраны четыре крупных города региона: Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск. Это голосование станет первым мероприятием проекта, сообщила пресс-служба правительства края. "В 2020 году мы начинаем внедрять инициативное бюджетирование - это способ формирования главного финансового документа края с учетом инициатив граждан", - сказала председатель правительства региона Вера Щербина, которую процитировала пресс-служба.

Жители сел Амурской области также одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ смогут поддержать понравившиеся им проекты благоустройства своих населенных пунктов. "В этом году у глав муниципальных образований появляется возможность обсудить с населением предлагаемые к реализации в 2021 году проекты на площадке единого дня голосования. Это позволит получить наибольший охват мнений жителей муниципального образования, заранее определиться с выбором благоустраиваемого объекта и в следующем году быстрее приступить к реализации выбранных проектов", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра финансов Приамурья Владимира Сологуба.

Город трудовой доблести

На Колыме 1 июля жители смогут отдать свои подписи за присвоение Магадану почетного звания "Город трудовой доблести". Это станет заключительным этапом в подготовке документов перед направлением их президенту РФ.