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Голосование по поправкам в конституцию
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Около 2 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. граждан РФ за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к конституции, сообщила во вторник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

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"Досрочно за рубежом проголосовали около 2 тыс. человек. Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание", - сказала Памфилова.

Она добавила, что, по данным МИД России, за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГолосование по поправкам в конституцию
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