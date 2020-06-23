Около 2 тыс. россиян за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к конституции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. граждан РФ за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к конституции, сообщила во вторник председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Досрочно за рубежом проголосовали около 2 тыс. человек. Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание", - сказала Памфилова.

Она добавила, что, по данным МИД России, за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах.