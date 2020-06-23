Памфилова назвала легитимность главной задачей ЦИК на голосовании по конституции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Легитимность и максимальная достоверность результатов общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ являются главной задачей ЦИК при проведении этого голосования. Об этом заявила во вторник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она напомнила, что приоритетом при подготовке к голосованию являются "жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в голосовании, членов участковых комиссий, представителей СМИ, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов".

"Мы постарались, чтобы этот приоритет, о котором президент [РФ Владимир Путин] не устает говорить, подчеркивать, чтобы на основе этого приоритета и строить свою деятельность, чтобы выполнить свою основную задачу - обеспечить максимальную достоверность результатов. Чтобы все процедуры проходили максимально открыто, как положено. И чтобы голосование прошло и было признано абсолютно легитимным", - подчеркнула Памфилова.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.