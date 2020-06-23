Лавров назвал сотрудничество России, Индии и Китая фактором международной стабильности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Объединенные усилия России, Индии и Китая продолжат играть стабилизирующую роль в международной жизни и станут залогом преодоления общих вызовов в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ, открывая встречу глав МИД России, Индии и Китая (РИК) в формате онлайн.

"Я убежден, что дальнейшее использование наших потенциалов, потенциалов наших трех стран будет и далее играть важную стабилизирующую роль в мировых делах, оставаться подспорьем для всего международного сообщества в деле эффективного решения многих актуальных проблем современности, утверждения принципов подлинной многосторонности", - сказал Лавров.

Он отметил, что в настоящее время перед человечеством стоит множество серьезных проблем, в частности пандемия коронавируса, которая продолжает уносить жизни и оказывать негативное влияние на мировую экономику и политику. "В очередной раз подтвердилось, что в современном мире, который взаимосвязан, глобализирован, отсидеться в стороне, отгородиться от трансграничных проблем невозможно", - подчеркнул министр. В числе глобальных вызовов глава МИД РФ упомянул международный терроризм и подтвердил со стороны России поддержку индийской инициативы о принятии всеобъемлющей конвенции по борьбе с этой угрозой.

Тем не менее в условиях, когда мировое сообщество обязано объединиться, некоторые страны не прекращают попытки "продвигать узкокорыстные интересы, сводить счеты с геополитическими конкурентами, пытаться сменять неугодные режимы". Лавров указал на общую позицию России, Индии и Китая о необходимости соблюдения международного права и поддержания глобальной стабильности.

Глава МИД РФ выразил благодарность Индии и Китаю за отправку воинских подразделений для участия в параде Победы. "Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы", - заключил министр.