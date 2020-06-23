Рябков заявил, что у России и США сохраняются разногласия по вопросу продления СНВ-3

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разногласия между Москвой и Вашингтоном по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после консультаций по стратегической стабильности, которые состоялись в Вене, сохраняются. Об этом заявил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Расхождения по ключевым вопросам, таким как необходимость продления ДСНВ и китайский фактор, остаются", - сказал высокопоставленный дипломат.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Рябков отметил, что консультации представителей России и США по стратегической стабильности прошли в позитивном ключе, стороны продемонстрировали желание двигаться вперед.

"Можем сказать, что вчерашнее мероприятие прошло в довольно позитивном ключе, - отметил высокопоставленный дипломат. - Важно, что у нас есть желание двигаться вперед там, где это возможно, где нет препятствий, которые вносили бы непреодолимый характер".

Экспертная группа по космосу

Представители России и США на консультациях по стратегической стабильности в Вене договорились о создании нескольких экспертных групп, повестка группы по космосу дорабатывается, заявил Рябков.

"Положительным результатом вчерашнего контакта, который был деловым и сфокусированным на реальной, а не абстрактной повестке дня, стало согласование создания экспертных групп, - указал замминистра. - Их будет несколько. Среди них рабочая группа по космосу, повестку дня которой мы сейчас дорабатываем в контакте с американцами".

По итогам консультаций по стратегической стабильности в январе Москва и Вашингтон договорились о создании экспертной группы по космосу. Как сообщал Рябков ТАСС, одним из приоритетов работы группы станет недопущение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ проявляют озабоченность по поводу американских планов по размещению там оружия, а в Госдепартаменте США утверждают, что эти планы - лишь ответ на российское противоспутниковое оружие, якобы уже выведенное на орбиту.

Новый раунд переговоров

По словам Рябкова, эксперты рабочей группы России и США по стратегической стабильности проведут первые консультации в середине июля.

"Мы надеемся, что такие встречи будут происходить начиная с середины июля, как только позволит обстановка для очных контактов в относительно приемлемом ключе с учетом еще сохраняющихся ограничений [по борьбе с коронавирусом]", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков считает, что эксперты рабочей группы РФ и США по стратегической стабильности должны работать над перспективой создания определенных договоренностей, хотя путь будет долгим и сложным.

"Эксперты, как я надеюсь, смогут набрать неплохой темп, чтобы расчищать площадку для большего понимания и в перспективе к определенным договоренностям с США, - указал замминистра. - Путь к ним, несомненно, будет долгим и сложным с учетом больших расхождений в подходах".