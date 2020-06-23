Кремль не комментирует возможность обмена Уилана

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кремль не станет комментировать возможность обменять осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на находящихся в местах лишения свободы в США россиян.

Что известно о Поле Уилане — американце, осужденном в РФ за шпионаж

Как пояснил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация президента РФ не занимается этими вопросами.

"Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан на граждан России, этим занимаются другие органы, - пояснил он. - Поэтому здесь без комментариев".

Мосгорсуд признал Уилана, имеющего гражданство США, Канады и Ирландии и подданство Великобритании, виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Ранее СМИ неоднократно сообщали о якобы возможности обмена Уилана на различных россиян, которые находятся в тюрьмах США, в том числе на Виктора Бута и Константина Ярошенко.