Рябков сообщил, что американскую делегацию на параде Победы возглавит посол США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва не получила от Вашингтона подтверждение о направлении американской делегации на парад Победы 24 июня, скорее всего, ее возглавит посол США в России Джон Салливан. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нет подтверждения о том, что делегация США будет направлена на торжественные мероприятия из Вашингтона, - сообщил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Соответственно, исходим из того, что [делегация США будет представлена] на уровне главы дипмиссии".