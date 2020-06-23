{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Рябков сообщил, что американскую делегацию на параде Победы возглавит посол США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Москва не получила от Вашингтона подтверждение о направлении американской делегации на парад Победы 24 июня, скорее всего, ее возглавит посол США в России Джон Салливан. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас нет подтверждения о том, что делегация США будет направлена на торжественные мероприятия из Вашингтона, - сообщил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Соответственно, исходим из того, что [делегация США будет представлена] на уровне главы дипмиссии".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичСалливан, Джон75-летие Победы
Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай не намерены входить в клинч с Западом
Глава МИД РФ также сообщил, что Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совета Безопасности ООН в контексте его реформирования
Читать полностью