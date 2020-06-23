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Лавров: главы МИД Египта и Турции не видят возможности военного решения конфликта в Ливии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главы МИД Турции и Египта в последних телефонных разговорах с ним подтвердили бесперспективность военного решения конфликта в Ливии.

"Среди моих телефонных контактов в последние несколько дней были и разговоры и с министром иностранных дел Турции, и с министром иностранных дел Египта. И тот, и другой мой коллега однозначно высказались в пользу именно такого подхода: отсутствие военного решения необходимо всем признать, надо садиться за стол переговоров и искать приемлемые для всех договоренности", - сказал во вторник журналистам Лавров.

Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай не намерены входить в клинч с Западом
Глава МИД РФ также сообщил, что Россия поддерживает кандидатуру Индии на место постоянного члена Совета Безопасности ООН в контексте его реформирования
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