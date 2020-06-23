Лавров: для РФ главным условием участия в ДОН была возможность осматривать территорию США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главным условием участия России в Договоре по открытому небу (ДОН) была возможность осматривать территорию США. Об этом на пресс-конференции в формате онлайн заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается наших действий на внеочередной конференции государств-участников, она состоится 6 июля. Мы объявили уже, что для нас главным условием, которое обеспечивало ратификацию нами Договора об открытом небе, была возможность осматривать сверху территорию Соединенных Штатов. Это все прекрасно понимают", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что Россия не исключает никаких вариантов своих действий на предстоящей 6 июля конференции стран - участников Договора по открытому небу (ДОН).

"Мы сейчас посмотрим, какая будет реакция наших западных коллег на этой конференции, что Европа на этот счет думает. Мы не исключаем никаких вариантов наших действий, хотим послушать, что скажут остальные. Посмотрим", - сказал глава МИД РФ.